Alexander Peralta Vallejos

Alexander

Alexander Peralta Vallejos
0 recensioni
29 settimane
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
280
Profit Trade:
76 (27.14%)
Loss Trade:
204 (72.86%)
Best Trade:
3.37 USD
Worst Trade:
-2.27 USD
Profitto lordo:
66.84 USD (103 170 pips)
Perdita lorda:
-65.96 USD (76 000 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (4.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.51 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
0.05
Long Trade:
161 (57.50%)
Short Trade:
119 (42.50%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.00 USD
Profitto medio:
0.88 USD
Perdita media:
-0.32 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-11.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.12 USD (20)
Crescita mensile:
6.49%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
52%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.13 USD
Massimale:
19.43 USD (9.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
DE40 147
EURUSD 117
AUDUSD 10
IWM 3
ETHUSD 2
TSLA 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
DE40 13
EURUSD -10
AUDUSD -3
IWM 0
ETHUSD 0
TSLA 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
DE40 27K
EURUSD 166
AUDUSD -102
IWM -18
ETHUSD -368
TSLA 3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.37 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +4.51 USD
Massima perdita consecutiva: -11.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillEU-Live
0.00 × 3
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
itexsys-Platform
0.00 × 1
Aglobe-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
Alpari-MT5
0.57 × 53
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.59 × 390
ECMarkets-Server
0.60 × 10
StriforSVG-Live
0.76 × 33
ICMarketsSC-MT5
0.76 × 143
Pepperstone-MT5-Live01
0.91 × 164
Markets.com-Live
1.00 × 1
67 più
Non ci sono recensioni
