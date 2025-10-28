- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
280
Profit Trade:
76 (27.14%)
Loss Trade:
204 (72.86%)
Best Trade:
3.37 USD
Worst Trade:
-2.27 USD
Profitto lordo:
66.84 USD (103 170 pips)
Perdita lorda:
-65.96 USD (76 000 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (4.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.51 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
0.05
Long Trade:
161 (57.50%)
Short Trade:
119 (42.50%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.00 USD
Profitto medio:
0.88 USD
Perdita media:
-0.32 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-11.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.12 USD (20)
Crescita mensile:
6.49%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
52%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.13 USD
Massimale:
19.43 USD (9.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|DE40
|147
|EURUSD
|117
|AUDUSD
|10
|IWM
|3
|ETHUSD
|2
|TSLA
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|DE40
|13
|EURUSD
|-10
|AUDUSD
|-3
|IWM
|0
|ETHUSD
|0
|TSLA
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|DE40
|27K
|EURUSD
|166
|AUDUSD
|-102
|IWM
|-18
|ETHUSD
|-368
|TSLA
|3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.37 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +4.51 USD
Massima perdita consecutiva: -11.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 3
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.52 × 221
|
Alpari-MT5
|0.57 × 53
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.59 × 390
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
StriforSVG-Live
|0.76 × 33
|
ICMarketsSC-MT5
|0.76 × 143
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.91 × 164
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
