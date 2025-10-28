- Büyüme
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
32 (64.00%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (36.00%)
En iyi işlem:
69.08 USD
En kötü işlem:
-6.82 USD
Brüt kâr:
195.72 USD (12 846 pips)
Brüt zarar:
-45.40 USD (4 029 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (96.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
96.41 USD (5)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.03%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
6.86
Alış işlemleri:
24 (48.00%)
Satış işlemleri:
26 (52.00%)
Kâr faktörü:
4.31
Beklenen getiri:
3.01 USD
Ortalama kâr:
6.12 USD
Ortalama zarar:
-2.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-20.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.79 USD (5)
Aylık büyüme:
0.63%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.68 USD
Maksimum:
21.91 USD (0.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.13% (13.32 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|151
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|8.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +69.08 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +96.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.47 × 47
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.38 × 333
|
Exness-MT5Real5
|2.03 × 291
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.11 × 322
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.07 × 29
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|4.00 × 1
|
Earnex-Trade
|4.07 × 44
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Tickmill-Live
|5.24 × 71
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|6.23 × 254
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real31
|7.96 × 124
|
Exness-MT5Real11
|8.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|8.08 × 38
|
Ava-Real 1-MT5
|8.81 × 318
Trading DCA with AUDCAD pair.
MaxDD is appproximate 800$ when backtesting.
İnceleme yok
