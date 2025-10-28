- Crescita
Trade:
50
Profit Trade:
32 (64.00%)
Loss Trade:
18 (36.00%)
Best Trade:
69.08 USD
Worst Trade:
-6.82 USD
Profitto lordo:
195.72 USD (12 846 pips)
Perdita lorda:
-45.40 USD (4 029 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (96.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
96.41 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.03%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
6.86
Long Trade:
24 (48.00%)
Short Trade:
26 (52.00%)
Fattore di profitto:
4.31
Profitto previsto:
3.01 USD
Profitto medio:
6.12 USD
Perdita media:
-2.52 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-20.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.79 USD (5)
Crescita mensile:
0.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.68 USD
Massimale:
21.91 USD (0.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.13% (13.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|151
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|8.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +69.08 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +96.41 USD
Massima perdita consecutiva: -20.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.52 × 48
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.38 × 335
|
Exness-MT5Real5
|2.03 × 291
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.11 × 322
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.16 × 45
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.07 × 29
|
VantageInternational-Live 4
|3.25 × 75
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|4.00 × 1
|
Earnex-Trade
|4.04 × 45
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 2
|
UnitedSecurities-Server
|5.13 × 23
|
Tickmill-Live
|5.24 × 71
|
Exness-MT5Real23
|5.87 × 15
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|6.23 × 254
|
GMI3-Real
|7.21 × 28
|
Exness-MT5Real31
|7.96 × 124
|
Exness-MT5Real11
|8.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|8.08 × 38
|
Ava-Real 1-MT5
|8.81 × 319
Trading DCA with AUDCAD pair.
MaxDD is appproximate 800$ when backtesting.
Non ci sono recensioni
