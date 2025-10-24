SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Alpha Fusion
Christian Roger H Schuddinck

Alpha Fusion

Christian Roger H Schuddinck
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
4 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (20.00%)
En iyi işlem:
0.98 EUR
En kötü işlem:
-0.05 EUR
Brüt kâr:
3.10 EUR (395 pips)
Brüt zarar:
-0.40 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
2 (1.92 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1.92 EUR (2)
Sharpe oranı:
1.47
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
14.21
Alış işlemleri:
2 (40.00%)
Satış işlemleri:
3 (60.00%)
Kâr faktörü:
7.75
Beklenen getiri:
0.54 EUR
Ortalama kâr:
0.78 EUR
Ortalama zarar:
-0.40 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.05 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-0.05 EUR (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 EUR
Maksimum:
0.19 EUR (0.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 395
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.98 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1.92 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.05 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
İnceleme yok
2025.10.24 18:48
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.24 18:48
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.24 18:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 18:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
