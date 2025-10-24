- Büyüme
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
4 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (20.00%)
En iyi işlem:
0.98 EUR
En kötü işlem:
-0.05 EUR
Brüt kâr:
3.10 EUR (395 pips)
Brüt zarar:
-0.40 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
2 (1.92 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1.92 EUR (2)
Sharpe oranı:
1.47
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
14.21
Alış işlemleri:
2 (40.00%)
Satış işlemleri:
3 (60.00%)
Kâr faktörü:
7.75
Beklenen getiri:
0.54 EUR
Ortalama kâr:
0.78 EUR
Ortalama zarar:
-0.40 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.05 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-0.05 EUR (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 EUR
Maksimum:
0.19 EUR (0.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
XAUUSD
5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
XAUUSD
3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
XAUUSD
395
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.98 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1.92 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.05 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
