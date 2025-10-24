- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
4 (80.00%)
Loss Trade:
1 (20.00%)
Best Trade:
0.98 EUR
Worst Trade:
-0.05 EUR
Profitto lordo:
3.10 EUR (395 pips)
Perdita lorda:
-0.40 EUR
Vincite massime consecutive:
2 (1.92 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1.92 EUR (2)
Indice di Sharpe:
1.47
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
14.21
Long Trade:
2 (40.00%)
Short Trade:
3 (60.00%)
Fattore di profitto:
7.75
Profitto previsto:
0.54 EUR
Profitto medio:
0.78 EUR
Perdita media:
-0.40 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-0.05 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.05 EUR (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 EUR
Massimale:
0.19 EUR (0.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|395
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.98 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.92 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.05 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
