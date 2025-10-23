- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
11 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.90 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
5.70 USD (947 pips)
Brüt zarar:
-0.31 USD
Maksimum ardışık kazanç:
11 (5.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.70 USD (11)
Sharpe oranı:
2.36
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.35%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
41.46
Alış işlemleri:
10 (90.91%)
Satış işlemleri:
1 (9.09%)
Kâr faktörü:
18.39
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
0.52 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.13 USD
Maksimum:
0.13 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.13 USD)
Varlığa göre:
0.20% (9.83 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|7
|GBPAUD
|2
|USDSGD
|1
|GBPSGD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPNZD
|3
|GBPAUD
|1
|USDSGD
|0
|GBPSGD
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPNZD
|581
|GBPAUD
|238
|USDSGD
|69
|GBPSGD
|59
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.90 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +5.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
FusionMarkets-Live
|0.00 × 6
ICMarketsSC-MT5
|0.58 × 12
ICMarketsSC-MT5-2
|1.50 × 2
RoboForex-ECN
|4.84 × 120
Darwinex-Live
|5.24 × 92
XM.COM-MT5
|9.00 × 62
VantageInternational-Live 4
|9.50 × 2
GBEbrokers-LIVE
|21.09 × 44
