- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
11 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.90 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
5.70 USD (947 pips)
Perdita lorda:
-0.31 USD
Vincite massime consecutive:
11 (5.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.70 USD (11)
Indice di Sharpe:
2.36
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.35%
Ultimo trade:
40 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
41.46
Long Trade:
10 (90.91%)
Short Trade:
1 (9.09%)
Fattore di profitto:
18.39
Profitto previsto:
0.52 USD
Profitto medio:
0.52 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.13 USD
Massimale:
0.13 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.13 USD)
Per equità:
0.20% (9.83 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|7
|GBPAUD
|2
|USDSGD
|1
|GBPSGD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD
|3
|GBPAUD
|1
|USDSGD
|0
|GBPSGD
|0
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD
|581
|GBPAUD
|238
|USDSGD
|69
|GBPSGD
|59
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.90 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +5.70 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|0.58 × 12
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|4.84 × 120
|
Darwinex-Live
|5.24 × 92
|
XM.COM-MT5
|9.00 × 62
|
VantageInternational-Live 4
|9.50 × 2
|
GBEbrokers-LIVE
|21.09 × 44
