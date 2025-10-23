- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
67
Kârla kapanan işlemler:
49 (73.13%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (26.87%)
En iyi işlem:
15.27 USD
En kötü işlem:
-16.45 USD
Brüt kâr:
172.55 USD (15 653 pips)
Brüt zarar:
-68.09 USD (5 227 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (38.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.60 USD (5)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
3.86
Alış işlemleri:
60 (89.55%)
Satış işlemleri:
7 (10.45%)
Kâr faktörü:
2.53
Beklenen getiri:
1.56 USD
Ortalama kâr:
3.52 USD
Ortalama zarar:
-3.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-27.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.04 USD (3)
Aylık büyüme:
44.47%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.31 USD
Maksimum:
27.08 USD (9.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|AUDCAD
|2
|USDJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|100
|AUDCAD
|0
|USDJPY
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|10K
|AUDCAD
|-3
|USDJPY
|46
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.27 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +38.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
Exness-MT5Real10
|0.75 × 4
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.44 × 8840
|
itexsys-Platform
|1.67 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
Axiory-Live
|2.29 × 24
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.82 × 174
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.91 × 355
|
ICTrading-MT5-4
|3.09 × 82
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
VantageInternational-Live 4
|3.33 × 18
