Xuan Tien Lam

EA QQ IC

Xuan Tien Lam
0 inceleme
16 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
67
Kârla kapanan işlemler:
49 (73.13%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (26.87%)
En iyi işlem:
15.27 USD
En kötü işlem:
-16.45 USD
Brüt kâr:
172.55 USD (15 653 pips)
Brüt zarar:
-68.09 USD (5 227 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (38.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.60 USD (5)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
3.86
Alış işlemleri:
60 (89.55%)
Satış işlemleri:
7 (10.45%)
Kâr faktörü:
2.53
Beklenen getiri:
1.56 USD
Ortalama kâr:
3.52 USD
Ortalama zarar:
-3.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-27.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.04 USD (3)
Aylık büyüme:
44.47%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.31 USD
Maksimum:
27.08 USD (9.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 64
AUDCAD 2
USDJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 100
AUDCAD 0
USDJPY 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 10K
AUDCAD -3
USDJPY 46
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.27 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +38.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
Exness-MT5Real10
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.44 × 8840
itexsys-Platform
1.67 × 3
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
Axiory-Live
2.29 × 24
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.82 × 174
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.91 × 355
ICTrading-MT5-4
3.09 × 82
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
VantageInternational-Live 4
3.33 × 18
Trade to live
İnceleme yok
2025.10.23 06:51
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 12.61% of days out of the 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 06:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
