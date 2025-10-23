SegnaliSezioni
Xuan Tien Lam

EA QQ IC

Xuan Tien Lam
0 recensioni
16 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
67
Profit Trade:
49 (73.13%)
Loss Trade:
18 (26.87%)
Best Trade:
15.27 USD
Worst Trade:
-16.45 USD
Profitto lordo:
172.55 USD (15 653 pips)
Perdita lorda:
-68.09 USD (5 227 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (38.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.60 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
3.86
Long Trade:
60 (89.55%)
Short Trade:
7 (10.45%)
Fattore di profitto:
2.53
Profitto previsto:
1.56 USD
Profitto medio:
3.52 USD
Perdita media:
-3.78 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-27.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.04 USD (3)
Crescita mensile:
44.47%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.31 USD
Massimale:
27.08 USD (9.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 64
AUDCAD 2
USDJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 100
AUDCAD 0
USDJPY 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 10K
AUDCAD -3
USDJPY 46
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.27 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +38.93 USD
Massima perdita consecutiva: -27.04 USD

Trade to live
Non ci sono recensioni
2025.10.23 06:51
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 12.61% of days out of the 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 06:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
