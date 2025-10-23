- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
67
Profit Trade:
49 (73.13%)
Loss Trade:
18 (26.87%)
Best Trade:
15.27 USD
Worst Trade:
-16.45 USD
Profitto lordo:
172.55 USD (15 653 pips)
Perdita lorda:
-68.09 USD (5 227 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (38.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.60 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
3.86
Long Trade:
60 (89.55%)
Short Trade:
7 (10.45%)
Fattore di profitto:
2.53
Profitto previsto:
1.56 USD
Profitto medio:
3.52 USD
Perdita media:
-3.78 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-27.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.04 USD (3)
Crescita mensile:
44.47%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.31 USD
Massimale:
27.08 USD (9.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|AUDCAD
|2
|USDJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|100
|AUDCAD
|0
|USDJPY
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|10K
|AUDCAD
|-3
|USDJPY
|46
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.27 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +38.93 USD
Massima perdita consecutiva: -27.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
Exness-MT5Real10
|0.75 × 4
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.44 × 8840
|
itexsys-Platform
|1.67 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
Axiory-Live
|2.29 × 24
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.82 × 174
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.91 × 355
|
ICTrading-MT5-4
|3.09 × 82
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
VantageInternational-Live 4
|3.33 × 18
67 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Trade to live
Non ci sono recensioni