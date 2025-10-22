SinyallerBölümler
Ji Yuan Cao

Gold Compounding Up

Ji Yuan Cao
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
TradeMaxGlobal-Live3
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
25 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (28.57%)
En iyi işlem:
31.86 USD
En kötü işlem:
-22.94 USD
Brüt kâr:
153.16 USD (7 772 pips)
Brüt zarar:
-146.04 USD (7 246 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (26.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
65.44 USD (7)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
1.36%
Maks. mevduat yükü:
78.33%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
0.09
Alış işlemleri:
14 (40.00%)
Satış işlemleri:
21 (60.00%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.20 USD
Ortalama kâr:
6.13 USD
Ortalama zarar:
-14.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-59.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-59.36 USD (4)
Aylık büyüme:
3.56%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.78 USD
Maksimum:
77.22 USD (29.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.09% (77.22 USD)
Varlığa göre:
7.02% (15.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 526
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.86 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +26.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -59.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
4.00 × 1
一单一结，带止盈止损，100美金也可以订阅信号，老百姓自此走上盈利的光辉大道！欢迎大家交流讨论！
İnceleme yok
2025.10.30 21:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.30 20:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 19:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 18:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 11:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 15:11
Share of trading days is too low
2025.10.23 15:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 15:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.23 14:11
Share of trading days is too low
2025.10.23 14:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 14:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 13:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 13:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 13:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.22 13:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 13:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
