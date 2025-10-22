- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
6 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (33.33%)
En iyi işlem:
397.20 USD
En kötü işlem:
-258.90 USD
Brüt kâr:
2 098.90 USD (22 536 pips)
Brüt zarar:
-590.74 USD (210 358 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (782.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
782.70 USD (2)
Sharpe oranı:
0.64
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.12
Alış işlemleri:
6 (66.67%)
Satış işlemleri:
3 (33.33%)
Kâr faktörü:
3.55
Beklenen getiri:
167.57 USD
Ortalama kâr:
349.82 USD
Ortalama zarar:
-196.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-481.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-481.50 USD (2)
Aylık büyüme:
1.51%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.08 USD
Maksimum:
483.30 USD (0.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD_
|8
|BTCUSD_
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD_
|1.6K
|BTCUSD_
|-105
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD_
|18K
|BTCUSD_
|-206K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +397.20 USD
En kötü işlem: -259 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +782.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -481.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "WeMasterTrade-Virtual" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok