- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
397.20 USD
Worst Trade:
-258.90 USD
Profitto lordo:
2 098.90 USD (22 536 pips)
Perdita lorda:
-590.74 USD (210 358 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (782.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
782.70 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.64
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.12
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
3.55
Profitto previsto:
167.57 USD
Profitto medio:
349.82 USD
Perdita media:
-196.91 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-481.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-481.50 USD (2)
Crescita mensile:
1.51%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.08 USD
Massimale:
483.30 USD (0.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.48% (482.70 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_
|8
|BTCUSD_
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_
|1.6K
|BTCUSD_
|-105
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_
|18K
|BTCUSD_
|-206K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +397.20 USD
Worst Trade: -259 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +782.70 USD
Massima perdita consecutiva: -481.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WeMasterTrade-Virtual" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
