- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
4 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (66.67%)
En iyi işlem:
304.72 USD
En kötü işlem:
-23.92 USD
Brüt kâr:
539.51 USD (54 493 pips)
Brüt zarar:
-50.83 USD (1 588 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (531.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
531.77 USD (2)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.74%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
10.62
Alış işlemleri:
3 (25.00%)
Satış işlemleri:
9 (75.00%)
Kâr faktörü:
10.61
Beklenen getiri:
40.72 USD
Ortalama kâr:
134.88 USD
Ortalama zarar:
-6.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-46.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.03 USD (5)
Aylık büyüme:
-7.34%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
43.09 USD
Maksimum:
46.03 USD (66.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.48% (46.03 USD)
Varlığa göre:
12.12% (137.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|10
|BRENTCash
|1
|GBPUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|513
|BRENTCash
|0
|GBPUSD
|-24
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|53K
|BRENTCash
|-1
|GBPUSD
|-298
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +304.72 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +531.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Welcome to my real account signal powered by FractalBreakoutEA — a fully automated breakout strategy designed for GOLD (XAUUSD) on the H4 timeframe.
This EA is built to catch clean, volatility-driven breakouts using fractal structure and candle body filtering. It’s not a random scalper or overfit backtest — it’s a structured system I personally developed, tested, and run with real capital.
What’s Under the Hood:
- Runs on GOLD H4 with direction-aware logic
- Uses controlled martingale (max 4 levels) for strategic scaling
- Money management enabled — risk is calculated per trade
- Trailing stop and breakeven logic active
- No grid, no overtrading — just clean entries when conditions align
- Hosted on MQL5 VPS for uninterrupted execution
This signal is for traders who want automation with discipline. I treat trading like a business, and this EA reflects that — every entry is calculated, every risk is managed.
If you’re looking for a signal that’s transparent, structured, and built for long-term consistency, you’re in the right place.
Let the EA do the work — you just follow along.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 40 USD
-34%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
22
0%
12
33%
100%
10.61
40.72
USD
USD
66%
1:500