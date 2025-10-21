SinyallerBölümler
Fractal Breakout
Fractal Breakout

Christopher Manalang
0 inceleme
22 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -34%
XMGlobal-MT5 7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
4 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (66.67%)
En iyi işlem:
304.72 USD
En kötü işlem:
-23.92 USD
Brüt kâr:
539.51 USD (54 493 pips)
Brüt zarar:
-50.83 USD (1 588 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (531.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
531.77 USD (2)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.74%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
10.62
Alış işlemleri:
3 (25.00%)
Satış işlemleri:
9 (75.00%)
Kâr faktörü:
10.61
Beklenen getiri:
40.72 USD
Ortalama kâr:
134.88 USD
Ortalama zarar:
-6.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-46.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.03 USD (5)
Aylık büyüme:
-7.34%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
43.09 USD
Maksimum:
46.03 USD (66.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.48% (46.03 USD)
Varlığa göre:
12.12% (137.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 10
BRENTCash 1
GBPUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 513
BRENTCash 0
GBPUSD -24
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 53K
BRENTCash -1
GBPUSD -298
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +304.72 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +531.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5 5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 7
0.29 × 28
Welcome to my real account signal powered by FractalBreakoutEA — a fully automated breakout strategy designed for GOLD (XAUUSD) on the H4 timeframe.

This EA is built to catch clean, volatility-driven breakouts using fractal structure and candle body filtering. It’s not a random scalper or overfit backtest — it’s a structured system I personally developed, tested, and run with real capital.

What’s Under the Hood:
-  Runs on GOLD H4 with direction-aware logic  
-  Uses controlled martingale (max 4 levels) for strategic scaling  
-  Money management enabled — risk is calculated per trade  
-  Trailing stop and breakeven logic active  
-  No grid, no overtrading — just clean entries when conditions align  
-  Hosted on MQL5 VPS for uninterrupted execution

This signal is for traders who want automation with discipline. I treat trading like a business, and this EA reflects that — every entry is calculated, every risk is managed.

If you’re looking for a signal that’s transparent, structured, and built for long-term consistency, you’re in the right place.

Let the EA do the work — you just follow along.


İnceleme yok
2025.10.21 09:04
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.21 06:28
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 2.65% of days out of the 151 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 06:28
80% of trades performed within 2 days. This comprises 1.32% of days out of the 151 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 06:28
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.21 06:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Fractal Breakout
Ayda 40 USD
-34%
0
0
USD
1.1K
USD
22
0%
12
33%
100%
10.61
40.72
USD
66%
1:500
