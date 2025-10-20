- Büyüme
İşlemler:
62
Kârla kapanan işlemler:
50 (80.64%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (19.35%)
En iyi işlem:
7.62 USD
En kötü işlem:
-7.40 USD
Brüt kâr:
144.79 USD (18 881 pips)
Brüt zarar:
-33.63 USD (4 954 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (43.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49.26 USD (14)
Sharpe oranı:
0.62
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.81%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
61
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
9.26
Alış işlemleri:
38 (61.29%)
Satış işlemleri:
24 (38.71%)
Kâr faktörü:
4.31
Beklenen getiri:
1.79 USD
Ortalama kâr:
2.90 USD
Ortalama zarar:
-2.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-11.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.61 USD (3)
Aylık büyüme:
39.84%
Algo alım-satım:
48%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
12.01 USD (4.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.83% (6.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCAD#
|23
|CADJPY#
|19
|GBPJPY#
|17
|AUDCHF#
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCAD#
|29
|CADJPY#
|25
|GBPJPY#
|34
|AUDCHF#
|23
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCAD#
|4.1K
|CADJPY#
|3.8K
|GBPJPY#
|5.1K
|AUDCHF#
|911
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.62 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +43.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.26 USD
第三代天网EA4个品种的组合策略，正常不遇到止损的月份，盈利160%左右
最低资金要求是等量资金1比1跟单。
