Fu Liang

Zhanjiang Liang Quant 4

Fu Liang
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 120 USD al mese
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
62
Profit Trade:
50 (80.64%)
Loss Trade:
12 (19.35%)
Best Trade:
7.62 USD
Worst Trade:
-7.40 USD
Profitto lordo:
144.79 USD (18 881 pips)
Perdita lorda:
-33.63 USD (4 954 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (43.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.26 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.81%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
61
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
9.26
Long Trade:
38 (61.29%)
Short Trade:
24 (38.71%)
Fattore di profitto:
4.31
Profitto previsto:
1.79 USD
Profitto medio:
2.90 USD
Perdita media:
-2.80 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-11.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.61 USD (3)
Crescita mensile:
39.84%
Algo trading:
48%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
12.01 USD (4.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.83% (6.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCAD# 23
CADJPY# 19
GBPJPY# 17
AUDCHF# 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCAD# 29
CADJPY# 25
GBPJPY# 34
AUDCHF# 23
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCAD# 4.1K
CADJPY# 3.8K
GBPJPY# 5.1K
AUDCHF# 911
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.62 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +43.91 USD
Massima perdita consecutiva: -11.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

第三代天网EA4个品种的组合策略，正常不遇到止损的月份，盈利160%左右

最低资金要求是等量资金1比1跟单。

Non ci sono recensioni
2025.10.20 08:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 08:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.19 12:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.19 12:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.19 12:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
