- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
62
Profit Trade:
50 (80.64%)
Loss Trade:
12 (19.35%)
Best Trade:
7.62 USD
Worst Trade:
-7.40 USD
Profitto lordo:
144.79 USD (18 881 pips)
Perdita lorda:
-33.63 USD (4 954 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (43.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.26 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.81%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
61
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
9.26
Long Trade:
38 (61.29%)
Short Trade:
24 (38.71%)
Fattore di profitto:
4.31
Profitto previsto:
1.79 USD
Profitto medio:
2.90 USD
Perdita media:
-2.80 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-11.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.61 USD (3)
Crescita mensile:
39.84%
Algo trading:
48%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
12.01 USD (4.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.83% (6.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCAD#
|23
|CADJPY#
|19
|GBPJPY#
|17
|AUDCHF#
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCAD#
|29
|CADJPY#
|25
|GBPJPY#
|34
|AUDCHF#
|23
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCAD#
|4.1K
|CADJPY#
|3.8K
|GBPJPY#
|5.1K
|AUDCHF#
|911
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.62 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +43.91 USD
Massima perdita consecutiva: -11.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
第三代天网EA4个品种的组合策略，正常不遇到止损的月份，盈利160%左右
最低资金要求是等量资金1比1跟单。
