İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
12 (44.44%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (55.56%)
En iyi işlem:
52.54 USD
En kötü işlem:
-42.90 USD
Brüt kâr:
331.94 USD (127 950 pips)
Brüt zarar:
-172.38 USD (82 295 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (123.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
134.48 USD (4)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
2.38
Alış işlemleri:
25 (92.59%)
Satış işlemleri:
2 (7.41%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
5.91 USD
Ortalama kâr:
27.66 USD
Ortalama zarar:
-11.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-2.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-67.17 USD (2)
Aylık büyüme:
99.23%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
67.17 USD
Maksimum:
67.17 USD (39.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|19
|BTCUSDm
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|162
|BTCUSDm
|-2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|66K
|BTCUSDm
|-20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +52.54 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +123.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
