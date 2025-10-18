- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
12 (44.44%)
Loss Trade:
15 (55.56%)
Best Trade:
52.54 USD
Worst Trade:
-42.90 USD
Profitto lordo:
331.94 USD (127 950 pips)
Perdita lorda:
-172.38 USD (82 295 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (123.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
134.48 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
2.38
Long Trade:
25 (92.59%)
Short Trade:
2 (7.41%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
5.91 USD
Profitto medio:
27.66 USD
Perdita media:
-11.49 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-2.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-67.17 USD (2)
Crescita mensile:
99.23%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
67.17 USD
Massimale:
67.17 USD (39.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|19
|BTCUSDm
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|162
|BTCUSDm
|-2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|66K
|BTCUSDm
|-20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +52.54 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +123.67 USD
Massima perdita consecutiva: -2.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
from zero to hero
Non ci sono recensioni