Andika Rizki Prasetya

Goldenpips swing

Andika Rizki Prasetya
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
12 (44.44%)
Loss Trade:
15 (55.56%)
Best Trade:
52.54 USD
Worst Trade:
-42.90 USD
Profitto lordo:
331.94 USD (127 950 pips)
Perdita lorda:
-172.38 USD (82 295 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (123.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
134.48 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
2.38
Long Trade:
25 (92.59%)
Short Trade:
2 (7.41%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
5.91 USD
Profitto medio:
27.66 USD
Perdita media:
-11.49 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-2.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-67.17 USD (2)
Crescita mensile:
99.23%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
67.17 USD
Massimale:
67.17 USD (39.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 19
BTCUSDm 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 162
BTCUSDm -2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 66K
BTCUSDm -20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +52.54 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +123.67 USD
Massima perdita consecutiva: -2.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

from zero to hero
Non ci sono recensioni
2025.10.18 16:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 16:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
