İşlemler:
40
Kârla kapanan işlemler:
40 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
106.73 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
1 501.29 USD (16 856 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
40 (1 501.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 501.29 USD (40)
Sharpe oranı:
1.23
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
17.26%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
9 (22.50%)
Satış işlemleri:
31 (77.50%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
37.53 USD
Ortalama kâr:
37.53 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
133.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
29.24% (789.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY..
|6
|XAUUSD..
|5
|AUDCHF..
|4
|AUDJPY..
|4
|GBPJPY..
|4
|AUDUSD..
|3
|EURUSD..
|3
|EURJPY..
|3
|USDCHF..
|2
|CADJPY..
|2
|NZDJPY..
|2
|GBPUSD..
|1
|GBPCHF..
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY..
|167
|XAUUSD..
|50
|AUDCHF..
|215
|AUDJPY..
|239
|GBPJPY..
|288
|AUDUSD..
|76
|EURUSD..
|130
|EURJPY..
|114
|USDCHF..
|47
|CADJPY..
|81
|NZDJPY..
|39
|GBPUSD..
|35
|GBPCHF..
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY..
|1.5K
|XAUUSD..
|5K
|AUDCHF..
|1.3K
|AUDJPY..
|1.9K
|GBPJPY..
|2.9K
|AUDUSD..
|700
|EURUSD..
|916
|EURJPY..
|735
|USDCHF..
|575
|CADJPY..
|763
|NZDJPY..
|263
|GBPUSD..
|350
|GBPCHF..
|78
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +106.73 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1 501.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MEXAtlantic-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
PrimeRex is a multi-currency recovery-based strategy engineered for high consistency across FX majors, cross pairs and gold. The system uses a tactical martingale architecture (controlled scaling) to neutralize volatility and recover through structured layering rather than blind averaging.
✦ Markets: Majors, Crosses + XAU/USD
✦ Method: Basket trading + momentum confirmation
✦ Scaling: Progressive, risk-bounded and event-aware
✦ Objective: Stable equity curve with accelerated recovery cycles
This is not random martingale. Position scaling is triggered only after structural confirmation and liquidity positioning — never on emotional averaging. The system is built to absorb volatility, realign exposure and close sequences in profit through tactical precision rather than luck.
PrimeRex is designed for traders who understand recovery mechanics, disciplined execution and long-term capital growth — not short-term noise.
İnceleme yok