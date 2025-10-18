- Crescita
Trade:
40
Profit Trade:
40 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
106.73 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1 501.29 USD (16 856 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
40 (1 501.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 501.29 USD (40)
Indice di Sharpe:
1.23
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
17.26%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
9 (22.50%)
Short Trade:
31 (77.50%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
37.53 USD
Profitto medio:
37.53 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
133.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
29.24% (789.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY..
|6
|XAUUSD..
|5
|AUDCHF..
|4
|AUDJPY..
|4
|GBPJPY..
|4
|AUDUSD..
|3
|EURUSD..
|3
|EURJPY..
|3
|USDCHF..
|2
|CADJPY..
|2
|NZDJPY..
|2
|GBPUSD..
|1
|GBPCHF..
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY..
|167
|XAUUSD..
|50
|AUDCHF..
|215
|AUDJPY..
|239
|GBPJPY..
|288
|AUDUSD..
|76
|EURUSD..
|130
|EURJPY..
|114
|USDCHF..
|47
|CADJPY..
|81
|NZDJPY..
|39
|GBPUSD..
|35
|GBPCHF..
|20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY..
|1.5K
|XAUUSD..
|5K
|AUDCHF..
|1.3K
|AUDJPY..
|1.9K
|GBPJPY..
|2.9K
|AUDUSD..
|700
|EURUSD..
|916
|EURJPY..
|735
|USDCHF..
|575
|CADJPY..
|763
|NZDJPY..
|263
|GBPUSD..
|350
|GBPCHF..
|78
Best Trade: +106.73 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1 501.29 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MEXAtlantic-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
PrimeRex is a multi-currency recovery-based strategy engineered for high consistency across FX majors, cross pairs and gold. The system uses a tactical martingale architecture (controlled scaling) to neutralize volatility and recover through structured layering rather than blind averaging.
✦ Markets: Majors, Crosses + XAU/USD
✦ Method: Basket trading + momentum confirmation
✦ Scaling: Progressive, risk-bounded and event-aware
✦ Objective: Stable equity curve with accelerated recovery cycles
This is not random martingale. Position scaling is triggered only after structural confirmation and liquidity positioning — never on emotional averaging. The system is built to absorb volatility, realign exposure and close sequences in profit through tactical precision rather than luck.
PrimeRex is designed for traders who understand recovery mechanics, disciplined execution and long-term capital growth — not short-term noise.
