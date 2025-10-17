- Büyüme
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
21 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (22.22%)
En iyi işlem:
816.77 USD
En kötü işlem:
-1 027.49 USD
Brüt kâr:
3 781.31 USD (11 908 pips)
Brüt zarar:
-2 604.89 USD (2 654 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (2 153.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 153.01 USD (10)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.05%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
0.88
Alış işlemleri:
7 (25.93%)
Satış işlemleri:
20 (74.07%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
43.57 USD
Ortalama kâr:
180.06 USD
Ortalama zarar:
-434.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 087.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 087.39 USD (3)
Aylık büyüme:
0.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.50 USD
Maksimum:
1 343.77 USD (0.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY.f
|6
|GBPNZD.f
|5
|EURAUD.f
|3
|EURUSD.f
|3
|GBPJPY.f
|2
|GBPAUD.f
|2
|USDCHF.f
|1
|EURNZD.f
|1
|CADCHF.f
|1
|NZDJPY.f
|1
|GBPCHF.f
|1
|CADJPY.f
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY.f
|749
|GBPNZD.f
|-117
|EURAUD.f
|456
|EURUSD.f
|790
|GBPJPY.f
|556
|GBPAUD.f
|76
|USDCHF.f
|-553
|EURNZD.f
|199
|CADCHF.f
|-8
|NZDJPY.f
|-59
|GBPCHF.f
|-1K
|CADJPY.f
|127
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY.f
|4K
|GBPNZD.f
|-34
|EURAUD.f
|2.1K
|EURUSD.f
|1.7K
|GBPJPY.f
|1.7K
|GBPAUD.f
|249
|USDCHF.f
|-431
|EURNZD.f
|356
|CADCHF.f
|-9
|NZDJPY.f
|-22
|GBPCHF.f
|-764
|CADJPY.f
|398
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
En iyi işlem: +816.77 USD
En kötü işlem: -1 027 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +2 153.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 087.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "WesternSahara-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
3-4% max daily DD
Max DD 9%
Profit 5% monthly target
İnceleme yok
