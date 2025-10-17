- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
21 (77.77%)
Loss Trade:
6 (22.22%)
Best Trade:
816.77 USD
Worst Trade:
-1 027.49 USD
Profitto lordo:
3 781.31 USD (11 908 pips)
Perdita lorda:
-2 604.89 USD (2 654 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (2 153.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 153.01 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.05%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
0.88
Long Trade:
7 (25.93%)
Short Trade:
20 (74.07%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
43.57 USD
Profitto medio:
180.06 USD
Perdita media:
-434.15 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 087.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 087.39 USD (3)
Crescita mensile:
0.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.50 USD
Massimale:
1 343.77 USD (0.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY.f
|6
|GBPNZD.f
|5
|EURAUD.f
|3
|EURUSD.f
|3
|GBPJPY.f
|2
|GBPAUD.f
|2
|USDCHF.f
|1
|EURNZD.f
|1
|CADCHF.f
|1
|NZDJPY.f
|1
|GBPCHF.f
|1
|CADJPY.f
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY.f
|749
|GBPNZD.f
|-117
|EURAUD.f
|456
|EURUSD.f
|790
|GBPJPY.f
|556
|GBPAUD.f
|76
|USDCHF.f
|-553
|EURNZD.f
|199
|CADCHF.f
|-8
|NZDJPY.f
|-59
|GBPCHF.f
|-1K
|CADJPY.f
|127
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY.f
|4K
|GBPNZD.f
|-34
|EURAUD.f
|2.1K
|EURUSD.f
|1.7K
|GBPJPY.f
|1.7K
|GBPAUD.f
|249
|USDCHF.f
|-431
|EURNZD.f
|356
|CADCHF.f
|-9
|NZDJPY.f
|-22
|GBPCHF.f
|-764
|CADJPY.f
|398
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +816.77 USD
Worst Trade: -1 027 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2 153.01 USD
Massima perdita consecutiva: -1 087.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WesternSahara-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
3-4% max daily DD
Max DD 9%
Profit 5% monthly target
