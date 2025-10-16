SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Finotive Funder pro
Hadi Arianto

Finotive Funder pro

Hadi Arianto
0 inceleme
25 hafta
0 / 0 USD
0%
FinotiveMarkets-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
189
Kârla kapanan işlemler:
122 (64.55%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (35.45%)
En iyi işlem:
2 677.68 USD
En kötü işlem:
-1 715.68 USD
Brüt kâr:
40 694.26 USD (146 356 pips)
Brüt zarar:
-29 135.32 USD (103 465 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (8 978.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 046.69 USD (9)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.24
Alış işlemleri:
115 (60.85%)
Satış işlemleri:
74 (39.15%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
61.16 USD
Ortalama kâr:
333.56 USD
Ortalama zarar:
-434.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-8 044.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 044.89 USD (7)
Aylık büyüme:
11.27%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
48%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 763.31 USD
Maksimum:
9 333.13 USD (6.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 189
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 12K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 43K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 677.68 USD
En kötü işlem: -1 716 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +8 978.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 044.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinotiveMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FinotiveMarkets-Live
0.37 × 46
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol