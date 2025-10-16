- Büyüme
İşlemler:
189
Kârla kapanan işlemler:
122 (64.55%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (35.45%)
En iyi işlem:
2 677.68 USD
En kötü işlem:
-1 715.68 USD
Brüt kâr:
40 694.26 USD (146 356 pips)
Brüt zarar:
-29 135.32 USD (103 465 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (8 978.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 046.69 USD (9)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.24
Alış işlemleri:
115 (60.85%)
Satış işlemleri:
74 (39.15%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
61.16 USD
Ortalama kâr:
333.56 USD
Ortalama zarar:
-434.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-8 044.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 044.89 USD (7)
Aylık büyüme:
11.27%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
48%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 763.31 USD
Maksimum:
9 333.13 USD (6.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|189
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|12K
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|43K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 677.68 USD
En kötü işlem: -1 716 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +8 978.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 044.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinotiveMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
