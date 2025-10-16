SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Finotive Funder pro
Hadi Arianto

Finotive Funder pro

0 recensioni
25 settimane
0 / 0 USD
0%
FinotiveMarkets-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
189
Profit Trade:
122 (64.55%)
Loss Trade:
67 (35.45%)
Best Trade:
2 677.68 USD
Worst Trade:
-1 715.68 USD
Profitto lordo:
40 694.26 USD (146 356 pips)
Perdita lorda:
-29 135.32 USD (103 465 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (8 978.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 046.69 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.24
Long Trade:
115 (60.85%)
Short Trade:
74 (39.15%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
61.16 USD
Profitto medio:
333.56 USD
Perdita media:
-434.86 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-8 044.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 044.89 USD (7)
Crescita mensile:
11.27%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
48%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 763.31 USD
Massimale:
9 333.13 USD (6.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 189
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 12K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 43K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 677.68 USD
Worst Trade: -1 716 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +8 978.56 USD
Massima perdita consecutiva: -8 044.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinotiveMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FinotiveMarkets-Live
0.37 × 46
Non ci sono recensioni
