- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
189
Profit Trade:
122 (64.55%)
Loss Trade:
67 (35.45%)
Best Trade:
2 677.68 USD
Worst Trade:
-1 715.68 USD
Profitto lordo:
40 694.26 USD (146 356 pips)
Perdita lorda:
-29 135.32 USD (103 465 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (8 978.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 046.69 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.24
Long Trade:
115 (60.85%)
Short Trade:
74 (39.15%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
61.16 USD
Profitto medio:
333.56 USD
Perdita media:
-434.86 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-8 044.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 044.89 USD (7)
Crescita mensile:
11.27%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
48%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 763.31 USD
Massimale:
9 333.13 USD (6.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|189
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|12K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|43K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 677.68 USD
Worst Trade: -1 716 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +8 978.56 USD
Massima perdita consecutiva: -8 044.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinotiveMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FinotiveMarkets-Live
|0.37 × 46
