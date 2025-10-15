SinyallerBölümler
Diego Venturim Roncete

Dvr Swing Trader

Diego Venturim Roncete
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 15
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
18 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (14.29%)
En iyi işlem:
0.77 USD
En kötü işlem:
-0.22 USD
Brüt kâr:
6.50 USD (7 760 pips)
Brüt zarar:
-0.48 USD (591 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (2.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.52 USD (6)
Sharpe oranı:
1.15
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.64%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
27.36
Alış işlemleri:
11 (52.38%)
Satış işlemleri:
10 (47.62%)
Kâr faktörü:
13.54
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
0.36 USD
Ortalama zarar:
-0.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.22 USD (1)
Aylık büyüme:
6.02%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
0.22 USD (0.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
3.73% (3.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURGBPm# 4
EURCADm# 4
AUDCADm# 3
EURUSDm# 2
GBPAUDm# 2
AUDUSDm# 1
CADCHFm# 1
GBPCADm# 1
NZDCADm# 1
AUDCHFm# 1
EURNZDm# 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURGBPm# 1
EURCADm# 1
AUDCADm# 0
EURUSDm# 0
GBPAUDm# 1
AUDUSDm# 1
CADCHFm# 0
GBPCADm# 0
NZDCADm# 0
AUDCHFm# 1
EURNZDm# 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURGBPm# 673
EURCADm# 1.2K
AUDCADm# 545
EURUSDm# 300
GBPAUDm# 1.1K
AUDUSDm# 767
CADCHFm# 304
GBPCADm# 356
NZDCADm# 361
AUDCHFm# 428
EURNZDm# 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.77 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Hello investors, my signals are delivered daily at market close.

I work with very small lots at the XM Ultra Low Micro brokerage, but I get peace of mind and a good monthly return.

You're welcome to open your account using the link below, but you can use any brokerage you prefer, as long as it's a Cent or Ultra Low Micro account.


https://www.xm.com/pt/referral?token=QmFT5zNwevmde512EdwtkA


Thank you,

Happy Trading
İnceleme yok
2025.10.15 21:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 21:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
