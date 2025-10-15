SegnaliSezioni
Diego Venturim Roncete

0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
XMGlobal-MT5 15
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
18 (85.71%)
Loss Trade:
3 (14.29%)
Best Trade:
0.77 USD
Worst Trade:
-0.22 USD
Profitto lordo:
6.50 USD (7 760 pips)
Perdita lorda:
-0.48 USD (591 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (2.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.52 USD (6)
Indice di Sharpe:
1.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.64%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
27.36
Long Trade:
11 (52.38%)
Short Trade:
10 (47.62%)
Fattore di profitto:
13.54
Profitto previsto:
0.29 USD
Profitto medio:
0.36 USD
Perdita media:
-0.16 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.22 USD (1)
Crescita mensile:
6.02%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
0.22 USD (0.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.73% (3.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURGBPm# 4
EURCADm# 4
AUDCADm# 3
EURUSDm# 2
GBPAUDm# 2
AUDUSDm# 1
CADCHFm# 1
GBPCADm# 1
NZDCADm# 1
AUDCHFm# 1
EURNZDm# 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURGBPm# 1
EURCADm# 1
AUDCADm# 0
EURUSDm# 0
GBPAUDm# 1
AUDUSDm# 1
CADCHFm# 0
GBPCADm# 0
NZDCADm# 0
AUDCHFm# 1
EURNZDm# 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURGBPm# 673
EURCADm# 1.2K
AUDCADm# 545
EURUSDm# 300
GBPAUDm# 1.1K
AUDUSDm# 767
CADCHFm# 304
GBPCADm# 356
NZDCADm# 361
AUDCHFm# 428
EURNZDm# 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.77 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.52 USD
Massima perdita consecutiva: -0.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Hello investors, my signals are delivered daily at market close.

I work with very small lots at the XM Ultra Low Micro brokerage, but I get peace of mind and a good monthly return.

You're welcome to open your account using the link below, but you can use any brokerage you prefer, as long as it's a Cent or Ultra Low Micro account.


https://www.xm.com/pt/referral?token=QmFT5zNwevmde512EdwtkA


Thank you,

Happy Trading
Non ci sono recensioni
2025.10.15 21:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 21:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
