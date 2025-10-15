- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
18 (85.71%)
Loss Trade:
3 (14.29%)
Best Trade:
0.77 USD
Worst Trade:
-0.22 USD
Profitto lordo:
6.50 USD (7 760 pips)
Perdita lorda:
-0.48 USD (591 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (2.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.52 USD (6)
Indice di Sharpe:
1.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.64%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
27.36
Long Trade:
11 (52.38%)
Short Trade:
10 (47.62%)
Fattore di profitto:
13.54
Profitto previsto:
0.29 USD
Profitto medio:
0.36 USD
Perdita media:
-0.16 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.22 USD (1)
Crescita mensile:
6.02%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
0.22 USD (0.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.73% (3.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURGBPm#
|4
|EURCADm#
|4
|AUDCADm#
|3
|EURUSDm#
|2
|GBPAUDm#
|2
|AUDUSDm#
|1
|CADCHFm#
|1
|GBPCADm#
|1
|NZDCADm#
|1
|AUDCHFm#
|1
|EURNZDm#
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURGBPm#
|1
|EURCADm#
|1
|AUDCADm#
|0
|EURUSDm#
|0
|GBPAUDm#
|1
|AUDUSDm#
|1
|CADCHFm#
|0
|GBPCADm#
|0
|NZDCADm#
|0
|AUDCHFm#
|1
|EURNZDm#
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURGBPm#
|673
|EURCADm#
|1.2K
|AUDCADm#
|545
|EURUSDm#
|300
|GBPAUDm#
|1.1K
|AUDUSDm#
|767
|CADCHFm#
|304
|GBPCADm#
|356
|NZDCADm#
|361
|AUDCHFm#
|428
|EURNZDm#
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.77 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.52 USD
Massima perdita consecutiva: -0.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
