- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
10 (90.90%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (9.09%)
En iyi işlem:
0.76 USD
En kötü işlem:
-0.20 USD
Brüt kâr:
1.82 USD (704 pips)
Brüt zarar:
-0.20 USD (102 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (1.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.62 USD (8)
Sharpe oranı:
0.56
Alım-satım etkinliği:
11.73%
Maks. mevduat yükü:
0.01%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
8.10
Alış işlemleri:
7 (63.64%)
Satış işlemleri:
4 (36.36%)
Kâr faktörü:
9.10
Beklenen getiri:
0.15 USD
Ortalama kâr:
0.18 USD
Ortalama zarar:
-0.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.20 USD (1)
Aylık büyüme:
0.01%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.20 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.01% (1.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD.ls
|5
|EURJPY.ls
|3
|EURUSD.ls
|2
|EURGBP.ls
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD.ls
|1
|EURJPY.ls
|0
|EURUSD.ls
|0
|EURGBP.ls
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD.ls
|337
|EURJPY.ls
|15
|EURUSD.ls
|232
|EURGBP.ls
|16
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.76 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaForex-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok