- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
11 (91.66%)
Loss Trade:
1 (8.33%)
Best Trade:
0.76 USD
Worst Trade:
-0.20 USD
Profitto lordo:
1.91 USD (750 pips)
Perdita lorda:
-0.20 USD (102 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (1.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.71 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
11.73%
Massimo carico di deposito:
0.01%
Ultimo trade:
47 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
8.55
Long Trade:
8 (66.67%)
Short Trade:
4 (33.33%)
Fattore di profitto:
9.55
Profitto previsto:
0.14 USD
Profitto medio:
0.17 USD
Perdita media:
-0.20 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.20 USD (1)
Crescita mensile:
0.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.20 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.01% (1.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD.ls
|5
|EURUSD.ls
|3
|EURJPY.ls
|3
|EURGBP.ls
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD.ls
|1
|EURUSD.ls
|1
|EURJPY.ls
|0
|EURGBP.ls
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD.ls
|337
|EURUSD.ls
|278
|EURJPY.ls
|15
|EURGBP.ls
|16
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.76 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.71 USD
Massima perdita consecutiva: -0.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaForex-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni