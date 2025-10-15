- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
28 (90.32%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (9.68%)
En iyi işlem:
0.78 USD
En kötü işlem:
-0.10 USD
Brüt kâr:
10.24 USD (8 006 pips)
Brüt zarar:
-0.16 USD (127 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (9.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.89 USD (26)
Sharpe oranı:
1.38
Alım-satım etkinliği:
7.57%
Maks. mevduat yükü:
0.11%
En son işlem:
38 dakika önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
100.80
Alış işlemleri:
6 (19.35%)
Satış işlemleri:
25 (80.65%)
Kâr faktörü:
64.00
Beklenen getiri:
0.33 USD
Ortalama kâr:
0.37 USD
Ortalama zarar:
-0.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.10 USD (1)
Aylık büyüme:
0.05%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.10 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.02% (3.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY.ls
|18
|USDJPY.ls
|6
|EURJPY.ls
|4
|NZDJPY.ls
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY.ls
|6
|USDJPY.ls
|2
|EURJPY.ls
|1
|NZDJPY.ls
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY.ls
|4.5K
|USDJPY.ls
|1.4K
|EURJPY.ls
|688
|NZDJPY.ls
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.78 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +9.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaForex-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
