- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
13 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.78 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
6.83 USD (5 411 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
13 (6.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.83 USD (13)
Indice di Sharpe:
2.81
Attività di trading:
6.36%
Massimo carico di deposito:
0.11%
Ultimo trade:
54 minuti fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
6 (46.15%)
Short Trade:
7 (53.85%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.53 USD
Profitto medio:
0.53 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.02% (3.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY.ls
|9
|NZDJPY.ls
|3
|EURJPY.ls
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY.ls
|5
|NZDJPY.ls
|2
|EURJPY.ls
|0
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY.ls
|4K
|NZDJPY.ls
|1.3K
|EURJPY.ls
|121
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.78 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +6.83 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaForex-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni