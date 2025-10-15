SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AI Quantum Trading
Vitali Vasilenka

AI Quantum Trading

Vitali Vasilenka
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 0%
InstaForex-Server
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
13 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.78 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
6.83 USD (5 411 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
13 (6.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.83 USD (13)
Indice di Sharpe:
2.81
Attività di trading:
6.36%
Massimo carico di deposito:
0.11%
Ultimo trade:
54 minuti fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
6 (46.15%)
Short Trade:
7 (53.85%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.53 USD
Profitto medio:
0.53 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.02% (3.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY.ls 9
NZDJPY.ls 3
EURJPY.ls 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY.ls 5
NZDJPY.ls 2
EURJPY.ls 0
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY.ls 4K
NZDJPY.ls 1.3K
EURJPY.ls 121
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.78 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +6.83 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaForex-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.26 22:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 15:38
Share of trading days is too low
2025.10.24 15:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 09:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 09:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 09:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.15 09:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 09:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
