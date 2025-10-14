Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Ava-Real 1-MT5 0.00 × 1 FXOpen-MT5 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 3 ForexTimeFXTM-Live01 0.33 × 3 Darwinex-Live 0.73 × 49 TickmillUK-Live 1.00 × 1 VantageFXInternational-Live 1.50 × 2 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 1.50 × 2 XMGlobal-MT5 2 1.75 × 4 Pepperstone-MT5-Live01 3.00 × 1 PrimeCodex-MT5 3.10 × 20 AdmiralMarkets-Live 4.38 × 42 KuberaCapitalMarkets-Server 5.00 × 1 GBEbrokers-LIVE 6.00 × 1 Swissquote-Server 6.50 × 6 FBS-Real 7.00 × 3 Weltrade-Real 12.27 × 30