SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Darwinex USDJPY
hongguang yin

Darwinex USDJPY

hongguang yin
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 27%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 859
Kârla kapanan işlemler:
1 761 (61.59%)
Zararla kapanan işlemler:
1 098 (38.41%)
En iyi işlem:
3 002.04 USD
En kötü işlem:
-2 067.75 USD
Brüt kâr:
184 971.34 USD (2 402 106 pips)
Brüt zarar:
-158 369.02 USD (450 839 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
56 (6 252.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14 241.36 USD (12)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
54.79%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
90
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
0.96
Alış işlemleri:
1 498 (52.40%)
Satış işlemleri:
1 361 (47.60%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
9.30 USD
Ortalama kâr:
105.04 USD
Ortalama zarar:
-144.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
41 (-4 021.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 384.80 USD (11)
Aylık büyüme:
14.09%
Yıllık tahmin:
170.92%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21 794.19 USD
Maksimum:
27 605.18 USD (26.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.07% (27 591.86 USD)
Varlığa göre:
1.57% (1 975.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 2770
EURJPY 67
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 31K
EURJPY -5.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 373K
EURJPY -13K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 002.04 USD
En kötü işlem: -2 068 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +6 252.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 021.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
Darwinex-Live
0.73 × 49
TickmillUK-Live
1.00 × 1
VantageFXInternational-Live
1.50 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
1.75 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 1
PrimeCodex-MT5
3.10 × 20
AdmiralMarkets-Live
4.38 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
5.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
Swissquote-Server
6.50 × 6
FBS-Real
7.00 × 3
Weltrade-Real
12.27 × 30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.14 23:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.23% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 23:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Darwinex USDJPY
Ayda 30 USD
27%
0
0
USD
127K
USD
24
96%
2 859
61%
100%
1.16
9.30
USD
26%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.