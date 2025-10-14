- Büyüme
İşlemler:
2 859
Kârla kapanan işlemler:
1 761 (61.59%)
Zararla kapanan işlemler:
1 098 (38.41%)
En iyi işlem:
3 002.04 USD
En kötü işlem:
-2 067.75 USD
Brüt kâr:
184 971.34 USD (2 402 106 pips)
Brüt zarar:
-158 369.02 USD (450 839 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
56 (6 252.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14 241.36 USD (12)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
54.79%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
90
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
0.96
Alış işlemleri:
1 498 (52.40%)
Satış işlemleri:
1 361 (47.60%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
9.30 USD
Ortalama kâr:
105.04 USD
Ortalama zarar:
-144.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
41 (-4 021.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 384.80 USD (11)
Aylık büyüme:
14.09%
Yıllık tahmin:
170.92%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21 794.19 USD
Maksimum:
27 605.18 USD (26.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.07% (27 591.86 USD)
Varlığa göre:
1.57% (1 975.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2770
|EURJPY
|67
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|31K
|EURJPY
|-5.7K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|373K
|EURJPY
|-13K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 002.04 USD
En kötü işlem: -2 068 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +6 252.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 021.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
Darwinex-Live
|0.73 × 49
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|1.50 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|1.75 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|3.10 × 20
|
AdmiralMarkets-Live
|4.38 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|6.00 × 1
|
Swissquote-Server
|6.50 × 6
|
FBS-Real
|7.00 × 3
|
Weltrade-Real
|12.27 × 30
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
27%
0
0
USD
USD
127K
USD
USD
24
96%
2 859
61%
100%
1.16
9.30
USD
USD
26%
1:200