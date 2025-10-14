SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Darwinex USDJPY
hongguang yin

Darwinex USDJPY

hongguang yin
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 27%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 859
Profit Trade:
1 761 (61.59%)
Loss Trade:
1 098 (38.41%)
Best Trade:
3 002.04 USD
Worst Trade:
-2 067.75 USD
Profitto lordo:
184 971.34 USD (2 402 106 pips)
Perdita lorda:
-158 349.18 USD (450 839 pips)
Vincite massime consecutive:
56 (6 252.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14 241.36 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
49.69%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
88
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
0.96
Long Trade:
1 498 (52.40%)
Short Trade:
1 361 (47.60%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
9.31 USD
Profitto medio:
105.04 USD
Perdita media:
-144.22 USD
Massime perdite consecutive:
41 (-4 021.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 384.80 USD (11)
Crescita mensile:
14.09%
Previsione annuale:
170.92%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21 794.19 USD
Massimale:
27 605.18 USD (26.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.07% (27 591.86 USD)
Per equità:
1.57% (1 975.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 2770
EURJPY 67
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 31K
EURJPY -5.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 373K
EURJPY -13K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 002.04 USD
Worst Trade: -2 068 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +6 252.63 USD
Massima perdita consecutiva: -4 021.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
Darwinex-Live
0.73 × 49
TickmillUK-Live
1.00 × 1
VantageFXInternational-Live
1.50 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
1.75 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 1
PrimeCodex-MT5
3.10 × 20
AdmiralMarkets-Live
4.38 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
5.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
Swissquote-Server
6.50 × 6
FBS-Real
7.00 × 3
Weltrade-Real
12.27 × 30
Non ci sono recensioni
2025.10.14 23:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.23% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 23:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.