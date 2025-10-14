- Crescita
Trade:
2 859
Profit Trade:
1 761 (61.59%)
Loss Trade:
1 098 (38.41%)
Best Trade:
3 002.04 USD
Worst Trade:
-2 067.75 USD
Profitto lordo:
184 971.34 USD (2 402 106 pips)
Perdita lorda:
-158 349.18 USD (450 839 pips)
Vincite massime consecutive:
56 (6 252.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14 241.36 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
49.69%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
88
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
0.96
Long Trade:
1 498 (52.40%)
Short Trade:
1 361 (47.60%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
9.31 USD
Profitto medio:
105.04 USD
Perdita media:
-144.22 USD
Massime perdite consecutive:
41 (-4 021.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 384.80 USD (11)
Crescita mensile:
14.09%
Previsione annuale:
170.92%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21 794.19 USD
Massimale:
27 605.18 USD (26.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.07% (27 591.86 USD)
Per equità:
1.57% (1 975.72 USD)
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 002.04 USD
Worst Trade: -2 068 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +6 252.63 USD
Massima perdita consecutiva: -4 021.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
Darwinex-Live
|0.73 × 49
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|1.50 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|1.75 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|3.10 × 20
|
AdmiralMarkets-Live
|4.38 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|6.00 × 1
|
Swissquote-Server
|6.50 × 6
|
FBS-Real
|7.00 × 3
|
Weltrade-Real
|12.27 × 30
