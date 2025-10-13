SinyallerBölümler
Akkarawit Suwanarat

SignalSupurD02

Akkarawit Suwanarat
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 11%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
49 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
40.85 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
558.88 USD (3 436 824 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
49 (558.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
558.88 USD (49)
Sharpe oranı:
1.53
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.27%
En son işlem:
11 dakika önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
49 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
11.41 USD
Ortalama kâr:
11.41 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
10.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
43.12% (2 423.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 41
USOIL 8
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 343
USOIL 216
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 3.4M
USOIL 4.3K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.85 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 49
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +558.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real4
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 27
ICTrading-Live29
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
Capital.com-Real
0.00 × 5
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Exness-Real2
0.00 × 25
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 12
Exness-Real18
0.00 × 1
GBEbrokers-Live
0.11 × 427
VantageInternational-Live 11
0.20 × 476
FXView-Live
0.23 × 154
VantageInternational-Live 3
0.25 × 327
VantageInternational-Live 12
0.89 × 79
HantecMarkets-Server1
1.62 × 131
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
3.27 × 11
Exness-Real6
17.90 × 10
2025.10.13 07:24
Share of trading days is too low
2025.10.13 07:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.13 07:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 06:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 06:53
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 4.46% of days out of the 224 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 06:53
80% of trades performed within 5 days. This comprises 2.23% of days out of the 224 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 06:53
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
