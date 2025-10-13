- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
8 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (20.00%)
En iyi işlem:
0.57 USD
En kötü işlem:
-0.40 USD
Brüt kâr:
2.67 USD (331 pips)
Brüt zarar:
-0.47 USD (69 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (1.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.33 USD (4)
Sharpe oranı:
0.86
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
5.50
Alış işlemleri:
3 (30.00%)
Satış işlemleri:
7 (70.00%)
Kâr faktörü:
5.68
Beklenen getiri:
0.22 USD
Ortalama kâr:
0.33 USD
Ortalama zarar:
-0.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.40 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.40 USD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURNZD
|1
|NZDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|EURAUD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|NZDCHF
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURNZD
|1
|NZDCAD
|0
|NZDUSD
|0
|NZDJPY
|0
|EURAUD
|0
|GBPAUD
|0
|AUDUSD
|0
|AUDCHF
|0
|AUDJPY
|0
|NZDCHF
|0
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURNZD
|99
|NZDCAD
|37
|NZDUSD
|24
|NZDJPY
|-9
|EURAUD
|41
|GBPAUD
|-60
|AUDUSD
|36
|AUDCHF
|31
|AUDJPY
|38
|NZDCHF
|25
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.57 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
MOTForex-Live
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 5
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 25
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.00 × 2
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 41
|
DooTechnology-Live
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 26
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 3
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
BDSwiss-Server01
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 7
|
SolidECN-Server
|0.00 × 15
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 3
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
StriforLLC-Live
|0.00 × 49
|
EverestCM-Live
|0.00 × 9
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 3
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 15
|
PacificUnionLLC-Live
|0.00 × 9
Day trading style and trade based on BBTA (Beck Basic Technical Analysis). Trade all currencies depending on which currency had the setup. For inquiries about trading methods/ money management/ risk management/ copytrade setup, please contact me at 014-2259040.
İnceleme yok