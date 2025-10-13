SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BBTA
Rosli Alih

BBTA

Rosli Alih
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 0%
RoboForex-Pro
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
8 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (20.00%)
En iyi işlem:
0.57 USD
En kötü işlem:
-0.40 USD
Brüt kâr:
2.67 USD (331 pips)
Brüt zarar:
-0.47 USD (69 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (1.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.33 USD (4)
Sharpe oranı:
0.86
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
5.50
Alış işlemleri:
3 (30.00%)
Satış işlemleri:
7 (70.00%)
Kâr faktörü:
5.68
Beklenen getiri:
0.22 USD
Ortalama kâr:
0.33 USD
Ortalama zarar:
-0.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.40 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.40 USD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURNZD 1
NZDCAD 1
NZDUSD 1
NZDJPY 1
EURAUD 1
GBPAUD 1
AUDUSD 1
AUDCHF 1
AUDJPY 1
NZDCHF 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURNZD 1
NZDCAD 0
NZDUSD 0
NZDJPY 0
EURAUD 0
GBPAUD 0
AUDUSD 0
AUDCHF 0
AUDJPY 0
NZDCHF 0
1
1
1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURNZD 99
NZDCAD 37
NZDUSD 24
NZDJPY -9
EURAUD 41
GBPAUD -60
AUDUSD 36
AUDCHF 31
AUDJPY 38
NZDCHF 25
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.57 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MOTForex-Live
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 5
Axiory-Live
0.00 × 3
easyMarkets-Live
0.00 × 1
FXDDMauritius-Live
0.00 × 1
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 25
ExclusiveMarkets-Live
0.00 × 2
AKFXFinancial-MT5Live-2
0.00 × 41
DooTechnology-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real7
0.00 × 26
LiteFinance-MT5-Live
0.00 × 3
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
BDSwiss-Server01
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 7
SolidECN-Server
0.00 × 15
PlexyTrade-Server01
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 3
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 1
StriforLLC-Live
0.00 × 49
EverestCM-Live
0.00 × 9
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 3
GerchikCo-MT5
0.00 × 15
PacificUnionLLC-Live
0.00 × 9
145 daha fazla...
Day trading style and trade based on BBTA (Beck Basic Technical Analysis). Trade all currencies depending on which currency had the setup. For inquiries about trading methods/ money management/ risk management/ copytrade setup, please contact me at 014-2259040.
İnceleme yok
2025.10.13 04:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 04:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
