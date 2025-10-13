- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
24 (88.88%)
Loss Trade:
3 (11.11%)
Best Trade:
1.36 USD
Worst Trade:
-5.69 USD
Profitto lordo:
16.13 USD (2 258 pips)
Perdita lorda:
-6.16 USD (637 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (11.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.66 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
89.10%
Massimo carico di deposito:
6.74%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.75
Long Trade:
14 (51.85%)
Short Trade:
13 (48.15%)
Fattore di profitto:
2.62
Profitto previsto:
0.37 USD
Profitto medio:
0.67 USD
Perdita media:
-2.05 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.69 USD (1)
Crescita mensile:
1.99%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.69 USD (1.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.11% (5.69 USD)
Per equità:
3.21% (16.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURNZD
|3
|NZDUSD
|2
|NZDJPY
|2
|GBPAUD
|2
|AUDJPY
|2
|GBPNZD
|2
|CHFJPY
|2
|NZDCAD
|1
|EURAUD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDCHF
|1
|NZDCHF
|1
|GBPCHF
|1
|USDCHF
|1
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1
|GBPUSD
|1
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURNZD
|2
|NZDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|GBPAUD
|1
|AUDJPY
|1
|GBPNZD
|2
|CHFJPY
|1
|NZDCAD
|0
|EURAUD
|0
|AUDUSD
|0
|AUDCHF
|0
|NZDCHF
|0
|GBPCHF
|0
|USDCHF
|1
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1
|GBPUSD
|1
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|-6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURNZD
|386
|NZDUSD
|91
|NZDJPY
|144
|GBPAUD
|118
|AUDJPY
|194
|GBPNZD
|305
|CHFJPY
|179
|NZDCAD
|37
|EURAUD
|41
|AUDUSD
|36
|AUDCHF
|31
|NZDCHF
|25
|GBPCHF
|4
|USDCHF
|109
|USDJPY
|156
|CADJPY
|120
|GBPUSD
|99
|GBPJPY
|114
|EURUSD
|-568
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.36 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +11.66 USD
Massima perdita consecutiva: -5.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 14
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 3
|
BeirmanCapital-Server
|0.00 × 1
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 1
|
HedgeHood-MT5
|0.00 × 75
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 2
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 142
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
Pipbull-Live01
|0.00 × 1
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 111
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 32
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 84
|
STMarket-Live
|0.00 × 4
|
MOTForex-Live
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
BDSwiss-Server01
|0.00 × 2
|
FxBrew-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real23
|0.00 × 10
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
CDGGlobal-Server
|0.00 × 33
215 più
Day trading style and trade based on BBTA (Beck Basic Technical Analysis). Trade all currencies depending on which currency had the setup. For inquiries about trading methods/ money management/ risk management/ copytrade setup, please contact me at 014-2259040.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
2%
0
0
USD
USD
510
USD
USD
1
0%
27
88%
89%
2.61
0.37
USD
USD
3%
1:300