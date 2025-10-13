SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BBTA
Rosli Alih

BBTA

Rosli Alih
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 2%
RoboForex-Pro
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
24 (88.88%)
Loss Trade:
3 (11.11%)
Best Trade:
1.36 USD
Worst Trade:
-5.69 USD
Profitto lordo:
16.13 USD (2 258 pips)
Perdita lorda:
-6.16 USD (637 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (11.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.66 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
89.10%
Massimo carico di deposito:
6.74%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.75
Long Trade:
14 (51.85%)
Short Trade:
13 (48.15%)
Fattore di profitto:
2.62
Profitto previsto:
0.37 USD
Profitto medio:
0.67 USD
Perdita media:
-2.05 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.69 USD (1)
Crescita mensile:
1.99%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.69 USD (1.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.11% (5.69 USD)
Per equità:
3.21% (16.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURNZD 3
NZDUSD 2
NZDJPY 2
GBPAUD 2
AUDJPY 2
GBPNZD 2
CHFJPY 2
NZDCAD 1
EURAUD 1
AUDUSD 1
AUDCHF 1
NZDCHF 1
GBPCHF 1
USDCHF 1
USDJPY 1
CADJPY 1
GBPUSD 1
GBPJPY 1
EURUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURNZD 2
NZDUSD 1
NZDJPY 1
GBPAUD 1
AUDJPY 1
GBPNZD 2
CHFJPY 1
NZDCAD 0
EURAUD 0
AUDUSD 0
AUDCHF 0
NZDCHF 0
GBPCHF 0
USDCHF 1
USDJPY 1
CADJPY 1
GBPUSD 1
GBPJPY 1
EURUSD -6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURNZD 386
NZDUSD 91
NZDJPY 144
GBPAUD 118
AUDJPY 194
GBPNZD 305
CHFJPY 179
NZDCAD 37
EURAUD 41
AUDUSD 36
AUDCHF 31
NZDCHF 25
GBPCHF 4
USDCHF 109
USDJPY 156
CADJPY 120
GBPUSD 99
GBPJPY 114
EURUSD -568
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.36 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +11.66 USD
Massima perdita consecutiva: -5.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DerivSVG-Server
0.00 × 14
xChief-MT5
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
CudraniaCapital-Real
0.00 × 3
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
FXDDMauritius-Live
0.00 × 1
Deriv-Server-02
0.00 × 1
HedgeHood-MT5
0.00 × 75
AlpariEvrasia-MT5
0.00 × 2
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 142
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
Pipbull-Live01
0.00 × 1
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 111
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 32
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 84
STMarket-Live
0.00 × 4
MOTForex-Live
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
BDSwiss-Server01
0.00 × 2
FxBrew-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real23
0.00 × 10
ForexTime-Live01
0.00 × 9
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
CDGGlobal-Server
0.00 × 33
215 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Day trading style and trade based on BBTA (Beck Basic Technical Analysis). Trade all currencies depending on which currency had the setup. For inquiries about trading methods/ money management/ risk management/ copytrade setup, please contact me at 014-2259040.
Non ci sono recensioni
2025.10.13 04:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 04:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BBTA
33USD al mese
2%
0
0
USD
510
USD
1
0%
27
88%
89%
2.61
0.37
USD
3%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.