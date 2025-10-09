SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FredyFlamengo BTCUSD Tick03
Fredy Putra Pratama

FredyFlamengo BTCUSD Tick03

Fredy Putra Pratama
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
3.25 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
3.25 USD (6 503 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (3.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.25 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 saniye
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
1 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
3.25 USD
Ortalama kâr:
3.25 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 6.5K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.25 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +3.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 54
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 12
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real5
0.00 × 30
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 22
Exness-MT5Real31
0.78 × 36
Tickmill-Live
21.50 × 12248
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.09 18:45
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 18:45
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.09 18:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 18:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol