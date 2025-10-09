- Büyüme
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
3.25 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
3.25 USD (6 503 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (3.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.25 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 saniye
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
1 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
3.25 USD
Ortalama kâr:
3.25 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1
1
1
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|6.5K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.25 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +3.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 54
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
Coinexx-Live
|0.00 × 12
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
Exness-MT5Real5
|0.00 × 30
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
PUPrime-Live
|0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 22
Exness-MT5Real31
|0.78 × 36
Tickmill-Live
|21.50 × 12248
İnceleme yok