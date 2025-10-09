SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / FredyFlamengo BTCUSD Tick03
Fredy Putra Pratama

FredyFlamengo BTCUSD Tick03

Fredy Putra Pratama
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
3.25 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
3.25 USD (6 503 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
1 (3.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.25 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 secondi
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
3.25 USD
Profitto medio:
3.25 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 6.5K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.25 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +3.25 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 54
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 12
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real5
0.00 × 30
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 22
Exness-MT5Real31
0.78 × 36
Tickmill-Live
21.50 × 12248
Non ci sono recensioni
2025.10.09 18:45
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 18:45
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.09 18:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 18:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
