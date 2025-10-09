- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
10 (90.90%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (9.09%)
En iyi işlem:
0.84 USD
En kötü işlem:
-4.05 USD
Brüt kâr:
4.27 USD (457 pips)
Brüt zarar:
-4.33 USD (403 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (4.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.27 USD (10)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
84.68%
Maks. mevduat yükü:
9.44%
En son işlem:
11 dakika önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
-0.01
Alış işlemleri:
9 (81.82%)
Satış işlemleri:
2 (18.18%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.01 USD
Ortalama kâr:
0.43 USD
Ortalama zarar:
-4.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.05 USD (1)
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
4.11 USD (2.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.99% (4.07 USD)
Varlığa göre:
3.29% (6.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|AUDCAD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|0
|AUDCAD
|0
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|9
|AUDCAD
|45
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.84 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GlobalPrime-Trade" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
RAW
1:500
This account is using ScalperMachine EA together with 2 of my own EAs
1:500
This account is using ScalperMachine EA together with 2 of my own EAs
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
0%
0
0
USD
USD
200
USD
USD
1
91%
11
90%
85%
0.98
-0.01
USD
USD
3%
1:500