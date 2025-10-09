- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
18 (94.73%)
Loss Trade:
1 (5.26%)
Best Trade:
1.58 USD
Worst Trade:
-4.05 USD
Profitto lordo:
10.14 USD (1 068 pips)
Perdita lorda:
-4.45 USD (403 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (4.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.87 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
93.85%
Massimo carico di deposito:
9.44%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
1.38
Long Trade:
17 (89.47%)
Short Trade:
2 (10.53%)
Fattore di profitto:
2.28
Profitto previsto:
0.30 USD
Profitto medio:
0.56 USD
Perdita media:
-4.45 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.05 USD (1)
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
4.11 USD (2.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.99% (4.07 USD)
Per equità:
3.29% (6.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5
|AUDCAD
|0
|AUDNZD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|594
|AUDCAD
|45
|AUDNZD
|26
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.58 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4.27 USD
Massima perdita consecutiva: -4.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GlobalPrime-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
RAW
1:500
This account is using ScalperMachine EA together with 2 of my own EAs
1:500
This account is using ScalperMachine EA together with 2 of my own EAs
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
3%
0
0
USD
USD
206
USD
USD
1
95%
19
94%
94%
2.27
0.30
USD
USD
3%
1:500