- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
5 (41.66%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (58.33%)
En iyi işlem:
306.31 USD
En kötü işlem:
-62.50 USD
Brüt kâr:
389.51 USD (1 621 pips)
Brüt zarar:
-286.70 USD (3 748 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (389.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
389.51 USD (5)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.50%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.36
Alış işlemleri:
10 (83.33%)
Satış işlemleri:
2 (16.67%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
8.57 USD
Ortalama kâr:
77.90 USD
Ortalama zarar:
-40.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-286.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-286.70 USD (7)
Aylık büyüme:
0.21%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
286.70 USD
Maksimum:
286.70 USD (0.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.57% (286.70 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|8
|NZDUSD
|2
|USTEC.c
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAGUSD
|20
|NZDUSD
|82
|USTEC.c
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAGUSD
|-3.1K
|NZDUSD
|71
|USTEC.c
|932
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +306.31 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +389.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -286.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Fundedelite-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
OFFP LowRisk LowDD
İnceleme yok