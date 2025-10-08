- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
5 (41.66%)
Loss Trade:
7 (58.33%)
Best Trade:
306.31 USD
Worst Trade:
-62.50 USD
Profitto lordo:
389.51 USD (1 621 pips)
Perdita lorda:
-286.70 USD (3 748 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (389.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
389.51 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.50%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
10 (83.33%)
Short Trade:
2 (16.67%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
8.57 USD
Profitto medio:
77.90 USD
Perdita media:
-40.96 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-286.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-286.70 USD (7)
Crescita mensile:
0.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
286.70 USD
Massimale:
286.70 USD (0.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.57% (286.70 USD)
Per equità:
0.00% (0.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|8
|NZDUSD
|2
|USTEC.c
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAGUSD
|20
|NZDUSD
|82
|USTEC.c
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAGUSD
|-3.1K
|NZDUSD
|71
|USTEC.c
|932
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +306.31 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +389.51 USD
Massima perdita consecutiva: -286.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Fundedelite-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
OFFP LowRisk LowDD
