SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / OFFP
Marcel Wagner

OFFP

Marcel Wagner
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 0%
Fundedelite-Server
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
5 (41.66%)
Loss Trade:
7 (58.33%)
Best Trade:
306.31 USD
Worst Trade:
-62.50 USD
Profitto lordo:
389.51 USD (1 621 pips)
Perdita lorda:
-286.70 USD (3 748 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (389.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
389.51 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.50%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
10 (83.33%)
Short Trade:
2 (16.67%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
8.57 USD
Profitto medio:
77.90 USD
Perdita media:
-40.96 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-286.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-286.70 USD (7)
Crescita mensile:
0.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
286.70 USD
Massimale:
286.70 USD (0.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.57% (286.70 USD)
Per equità:
0.00% (0.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAGUSD 8
NZDUSD 2
USTEC.c 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAGUSD 20
NZDUSD 82
USTEC.c 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAGUSD -3.1K
NZDUSD 71
USTEC.c 932
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +306.31 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +389.51 USD
Massima perdita consecutiva: -286.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Fundedelite-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

OFFP LowRisk LowDD
Non ci sono recensioni
2025.10.08 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 14:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati