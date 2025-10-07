- Büyüme
İşlemler:
108
Kârla kapanan işlemler:
97 (89.81%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (10.19%)
En iyi işlem:
4.68 USD
En kötü işlem:
-0.71 USD
Brüt kâr:
106.09 USD (10 560 pips)
Brüt zarar:
-1.65 USD (157 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (22.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.70 USD (22)
Sharpe oranı:
0.88
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
147.10
Alış işlemleri:
96 (88.89%)
Satış işlemleri:
12 (11.11%)
Kâr faktörü:
64.30
Beklenen getiri:
0.97 USD
Ortalama kâr:
1.09 USD
Ortalama zarar:
-0.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.71 USD (1)
Aylık büyüme:
104.44%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.71 USD (0.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|108
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.68 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +22.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.71 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5822
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.50 × 746
