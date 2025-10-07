- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
10 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
55.70 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
279.60 USD (4 563 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
10 (279.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
279.60 USD (10)
Sharpe oranı:
1.56
Alım-satım etkinliği:
82.65%
Maks. mevduat yükü:
2.03%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
7 (70.00%)
Satış işlemleri:
3 (30.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
27.96 USD
Ortalama kâr:
27.96 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
5.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
3.67% (192.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2
|AUDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|NZDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|EURGBP
|1
|AUDNZD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|40
|AUDCAD
|33
|AUDUSD
|25
|NZDUSD
|56
|GBPUSD
|53
|EURGBP
|29
|AUDNZD
|43
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|401
|AUDCAD
|970
|AUDUSD
|1.1K
|NZDUSD
|556
|GBPUSD
|533
|EURGBP
|221
|AUDNZD
|756
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +55.70 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +279.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 7
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 5
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 18
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 11
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 4
|
AUSForex-Live
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|0.11 × 18
My trading style is averaging, starting with a small initial position while maintaining proper money management. I trade with a long-term approach (weekly).
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
2
0%
10
100%
83%
n/a
27.96
USD
USD
4%
1:500