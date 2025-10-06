- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
5.09 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
5.09 USD (509 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (5.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.09 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
36.98%
Maks. mevduat yükü:
2.66%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
5.09 USD
Ortalama kâr:
5.09 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
1.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.77% (8.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|509
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.09 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +5.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.34 × 44
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.43 × 7
|
ICMarketsAU-Live
|1.51 × 151
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
Exness-MT5Real7
|1.82 × 91
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 299 USD
2%
0
0
USD
USD
306
USD
USD
0
100%
1
100%
37%
n/a
5.09
USD
USD
3%
1:500