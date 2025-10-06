SegnaliSezioni
Xuan Bach Nguyen

Tom Scalper

Xuan Bach Nguyen
0 recensioni
0 / 0 USD
Copia per 299 USD al mese
crescita dal 2025 2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5.09 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
5.09 USD (509 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
1 (5.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.09 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
45.53%
Massimo carico di deposito:
2.66%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
5.09 USD
Profitto medio:
5.09 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.77% (8.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 509
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.09 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +5.09 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
1.34 × 44
ICMarketsEU-MT5-5
1.43 × 7
ICMarketsAU-Live
1.51 × 151
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
Exness-MT5Real7
1.82 × 91
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
86 più
Non ci sono recensioni
2025.10.06 07:38
Share of trading days is too low
2025.10.06 06:34
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 12.5% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 06:34
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.06 06:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 06:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Tom Scalper
299USD al mese
2%
0
0
USD
306
USD
0
100%
1
100%
46%
n/a
5.09
USD
3%
1:500
Copia

