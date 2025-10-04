- Büyüme
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
5 (45.45%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (54.55%)
En iyi işlem:
15.72 USD
En kötü işlem:
-16.17 USD
Brüt kâr:
27.86 USD (2 797 pips)
Brüt zarar:
-42.22 USD (4 164 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (17.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.00 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.14
Alım-satım etkinliği:
98.08%
Maks. mevduat yükü:
0.82%
En son işlem:
35 dakika önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.59
Alış işlemleri:
6 (54.55%)
Satış işlemleri:
5 (45.45%)
Kâr faktörü:
0.66
Beklenen getiri:
-1.31 USD
Ortalama kâr:
5.57 USD
Ortalama zarar:
-7.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-20.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.12 USD (2)
Aylık büyüme:
-1.43%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.36 USD
Maksimum:
24.31 USD (2.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.40% (24.28 USD)
Varlığa göre:
1.02% (10.22 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.72 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +17.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.68 × 6358
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
This Strategy uses in house Algorithm AI to Find Trades in XAUUSD and Crypto. The Strategy uses Scalping Methodology and is best used with $1000 account.
İnceleme yok
