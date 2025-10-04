- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
5 (45.45%)
Loss Trade:
6 (54.55%)
Best Trade:
15.72 USD
Worst Trade:
-16.17 USD
Profitto lordo:
27.86 USD (2 797 pips)
Perdita lorda:
-42.22 USD (4 164 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (17.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.00 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.14
Attività di trading:
98.08%
Massimo carico di deposito:
0.82%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
6 (54.55%)
Short Trade:
5 (45.45%)
Fattore di profitto:
0.66
Profitto previsto:
-1.31 USD
Profitto medio:
5.57 USD
Perdita media:
-7.04 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-20.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.12 USD (2)
Crescita mensile:
-1.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.36 USD
Massimale:
24.31 USD (2.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.40% (24.28 USD)
Per equità:
1.02% (10.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-14
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.72 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +17.00 USD
Massima perdita consecutiva: -20.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.68 × 6358
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
18 più
This Strategy uses in house Algorithm AI to Find Trades in XAUUSD and Crypto. The Strategy uses Scalping Methodology and is best used with $1000 account.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
-1%
0
0
USD
USD
986
USD
USD
1
100%
11
45%
98%
0.65
-1.31
USD
USD
2%
1:500