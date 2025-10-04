SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BrainAI
Sreejith Akazhipurath

BrainAI

Sreejith Akazhipurath
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
5 (45.45%)
Loss Trade:
6 (54.55%)
Best Trade:
15.72 USD
Worst Trade:
-16.17 USD
Profitto lordo:
27.86 USD (2 797 pips)
Perdita lorda:
-42.22 USD (4 164 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (17.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.00 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.14
Attività di trading:
98.08%
Massimo carico di deposito:
0.82%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
6 (54.55%)
Short Trade:
5 (45.45%)
Fattore di profitto:
0.66
Profitto previsto:
-1.31 USD
Profitto medio:
5.57 USD
Perdita media:
-7.04 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-20.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.12 USD (2)
Crescita mensile:
-1.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.36 USD
Massimale:
24.31 USD (2.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.40% (24.28 USD)
Per equità:
1.02% (10.22 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -14
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.72 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +17.00 USD
Massima perdita consecutiva: -20.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.68 × 6358
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
18 più
This Strategy uses in house Algorithm AI to Find Trades in XAUUSD and Crypto. The Strategy uses Scalping Methodology and is best used with $1000 account.
Non ci sono recensioni
2025.11.03 12:30
Share of trading days is too low
2025.11.03 12:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.03 12:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 11:30
Share of trading days is too low
2025.11.03 11:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.03 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 11:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 10:21
Share of trading days is too low
2025.11.03 10:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.03 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.04 07:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.04 07:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.04 07:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.04 07:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.04 07:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
