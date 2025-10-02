SinyallerBölümler
Mohammad Alamin Miah

NEXUS CAPITAL

Mohammad Alamin Miah
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
120
Kârla kapanan işlemler:
65 (54.16%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (45.83%)
En iyi işlem:
246.30 USD
En kötü işlem:
-615.82 USD
Brüt kâr:
6 434.92 USD (257 378 pips)
Brüt zarar:
-6 382.77 USD (255 273 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (598.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
598.92 USD (6)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
72.31%
Maks. mevduat yükü:
80.62%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
0.04
Alış işlemleri:
64 (53.33%)
Satış işlemleri:
56 (46.67%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.43 USD
Ortalama kâr:
99.00 USD
Ortalama zarar:
-116.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 189.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 189.78 USD (7)
Aylık büyüme:
0.61%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 441.61 USD
Maksimum:
1 441.61 USD (44.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.79% (1 441.61 USD)
Varlığa göre:
41.41% (1 257.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 120
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 52
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 2.1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +246.30 USD
En kötü işlem: -616 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +598.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 189.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Safe trade management by Expert Traders
İnceleme yok
2025.10.02 09:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
