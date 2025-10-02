- Büyüme
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
6 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (33.33%)
En iyi işlem:
9.10 USD
En kötü işlem:
-9.08 USD
Brüt kâr:
54.08 USD (54 065 pips)
Brüt zarar:
-27.08 USD (27 076 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (18.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.06 USD (2)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
16.54%
Maks. mevduat yükü:
19.71%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.97
Alış işlemleri:
5 (55.56%)
Satış işlemleri:
4 (44.44%)
Kâr faktörü:
2.00
Beklenen getiri:
3.00 USD
Ortalama kâr:
9.01 USD
Ortalama zarar:
-9.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-9.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.08 USD (1)
Aylık büyüme:
27.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9.08 USD (7.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.69% (9.08 USD)
Varlığa göre:
6.49% (7.66 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|27
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|27K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.10 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +18.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
