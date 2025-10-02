- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
9.10 USD
Worst Trade:
-9.08 USD
Profitto lordo:
54.08 USD (54 065 pips)
Perdita lorda:
-27.08 USD (27 076 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (18.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.06 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
16.54%
Massimo carico di deposito:
19.71%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.97
Long Trade:
5 (55.56%)
Short Trade:
4 (44.44%)
Fattore di profitto:
2.00
Profitto previsto:
3.00 USD
Profitto medio:
9.01 USD
Perdita media:
-9.03 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-9.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.08 USD (1)
Crescita mensile:
27.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.08 USD (7.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.69% (9.08 USD)
Per equità:
6.49% (7.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|27
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|27K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.10 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +18.06 USD
Massima perdita consecutiva: -9.08 USD
month 30%+
