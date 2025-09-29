- Büyüme
İşlemler:
272
Kârla kapanan işlemler:
172 (63.23%)
Zararla kapanan işlemler:
100 (36.76%)
En iyi işlem:
2 727.02 USD
En kötü işlem:
-1 707.51 USD
Brüt kâr:
43 276.30 USD (194 658 pips)
Brüt zarar:
-23 265.50 USD (95 828 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (3 031.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 560.51 USD (14)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
18.10%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
2.31
Alış işlemleri:
209 (76.84%)
Satış işlemleri:
63 (23.16%)
Kâr faktörü:
1.86
Beklenen getiri:
73.57 USD
Ortalama kâr:
251.61 USD
Ortalama zarar:
-232.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-4 060.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 060.04 USD (11)
Aylık büyüme:
26.89%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 627.72 USD
Maksimum:
8 671.76 USD (8.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
XAUUSD
272
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
XAUUSD
20K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
XAUUSD
99K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 48
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.51 × 67
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|6.63 × 206
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
